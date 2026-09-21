Allegri furioso dopo il pari di Firenze: duro confronto con la squadra negli spogliatoi

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Massimiliano Allegri non avrebbe affatto digerito il pareggio per 1-1 del Napoli sul campo della Fiorentina

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, Massimiliano Allegri non avrebbe affatto digerito il pareggio per 1-1 del Napoli sul campo della Fiorentina. Il tecnico, già molto contrariato nelle dichiarazioni rilasciate a caldo, avrebbe manifestato tutta la propria rabbia anche negli spogliatoi del Franchi, contestando soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra.

Fiorentina-Napoli 1-1, la rabbia di Allegri negli spogliatoi

Il confronto con i giocatori sarebbe stato particolarmente acceso. Repubblica racconta infatti di parole pronunciate con «una veemenza persino maggiore negli spogliatoi dello stadio Franchi», al termine di una partita che avrebbe segnato la fine della breve luna di miele tra Allegri e il gruppo azzurro.

Il tecnico aveva già fatto capire pubblicamente il proprio stato d’animo: «Dov’è il veleno? Dobbiamo essere molto arrabbiati per questo pareggio contro la Fiorentina, altrimenti c’è qualche problema...».

Una reazione dettata soprattutto dalla delusione per l’approccio e l’atteggiamento del Napoli. Secondo il quotidiano, Allegri sarebbe rimasto di pessimo umore per «l’apparente disinvoltura con cui il suo gruppo si era invece rassegnato al grigio nulla di fatto nella trasferta in Toscana».