Napoli fatica, trovano conferma perplessità sulla scelta di non rinforzare l'organico

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A Firenze non è bastato neppure il vantaggio firmato da Billy Gilmour nel primo tempo, arrivato sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato

Dopo cinque giornate, il bilancio della squadra di Allegri è di appena sette punti, un rendimento che secondo il quotidiano alimenta i dubbi già emersi durante l’estate. La Repubblica analizza il pareggio per 1-1 conquistato dal Napoli sul campo della Fiorentina e pone l’accento soprattutto sul difficile avvio di campionato degli azzurri. «Sette punti dopo cinque giornate non sono un bottino da big e trovano conferma tutte le perplessità estive sulla scelta della società di non rinforzare l'organico sul mercato: avallata con eccessivo ottimismo o aziendalismo dal nuovo allenatore», scrive Repubblica.

Napoli, preoccupa distacco dalle zone nobili

A Firenze non è bastato neppure il vantaggio firmato da Billy Gilmour nel primo tempo, arrivato sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato. Nella ripresa, infatti, Rafa Marin ha favorito l’azione che ha portato Jimenez al pareggio, mentre Milinkovic-Savic è stato decisivo con un paio di interventi dopo essere stato precedentemente salvato due volte dalla traversa.

Il quotidiano sottolinea anche le scelte dalla panchina di Allegri: «Tardivi gli ingressi dalla panchina di Neres e Favasuli, a loro volta vicini al colpaccio». Il Napoli ha dunque avuto anche l’occasione per portare via i tre punti dal Franchi, senza però riuscire a concretizzarla.

Il giudizio finale è legato soprattutto alla classifica e al rendimento di questo primo scorcio di stagione: «Ma i tre punti non sono arrivati e alla sosta il distacco dalle zone nobili della classifica spaventa».