Allegri salvato dai quotidiani, voto unanime in pagella: "Il problema è là davanti"

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Massimiliano Allegri raccoglie la sufficienza da tutti i principali quotidiani dopo l'1-1 di Firenze: "Il Napoli crea ma spreca troppo".

Un punto e qualche rimpianto per Massimiliano Allegri dopo Fiorentina-Napoli. I principali quotidiani assegnano tutti 6 al tecnico azzurro. Il Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli crea ma continua a pagare la scarsa incisività offensiva, limite che non consente distrazioni difensive. Non può che sperare nella crescita di Neres". Per la Gazzetta dello Sport: "Crescono difesa e vecchi automatismi, dopo un'ora però la squadra fatica ad accompagnare in avanti". Tuttosport sottolinea invece: "Fa sfogare la Fiorentina che prende due legni poi la colpisce con il gol ma paga la poca concretezza davanti e non ottiene i tre punti del rilancio, al netto delle assenze".

Il Mattino: "Ci ha visto giusto con la formazione iniziale"

Più articolata l'analisi de Il Mattino, che assegna ancora 6: "Si aspettava proprio questa gara qui. Ma si aspettava anche di vincerla. Dimostra di averci visto giusto con la formazione iniziale, ma stavolta i cambi non gli danno una mano nella ripresa: la rete di Gilmour scioglie il Napoli che nel finale sia del primo che del secondo tempo fa quello che deve. Negli ultimi metri, però, quasi mai arrivano le cose giuste. Hojlund resta il meno servito, si aspetta il jolly da Neres nella ripresa ma il brasiliano si perde vicino e lontano dalla porta". Il quotidiano aggiunge: "Il 4-2-3-1 regge sempre, ma quando abbassa De Bruyne sembra giovarne. Non cambia mai assetto per tutta la gara ed è una prima volta in questa stagione".