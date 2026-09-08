Allegri punta su Olivera: la sua strategia per fermare un big dell'Arsenal

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Napoli-Arsenal, rebus difesa per Allegri: Olivera per arginare Saka

Le rotazioni nel reparto arretrato diventano il tema centrale nelle riflessioni di Massimiliano Allegri alla vigilia del debutto europeo. Come evidenziato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la gestione della corsia mancina si preannuncia decisiva per la sfida contro l'Arsenal: dopo i novanta minuti disputati da Leonardo Spinazzola a San Siro contro l'Inter, Mathias Olivera scalda i motori dal primo minuto. L'impiego dell'uruguaiano rappresenta la scelta tattica ideale per garantire maggiore copertura e impatto fisico di fronte a Bukayo Saka, principale punto di riferimento dell'attacco di Mikel Arteta sulla fascia destra.

Lista UEFA corta ed emergenza rosa: Allegri obbligato alla gestione delle energie

L'esigenza di dosare le forze si scontra tuttavia con le ristrettezze numeriche che condizionano le scelte del tecnico livornese. Ai pesanti infortuni di Alessandro Buongiorno e Scott McTominay si aggiunge l'impossibilità di attingere a risorse fresche come Luca Marianucci e Samuel Giovane, entrambi esclusi dalla lista UEFA depositata per la fase a gironi. Un margine di manovra ridotto ai minimi termini che costringerà Allegri a calibrare al millimetro le sostituzioni a gara in corso, per evitare sovraccarichi in un periodo denso di impegni tra Campionato e Champions League.