McTominay tuttofare: Allegri può sfruttarlo in tre ruoli diversi

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McTominay aveva lasciato il Napoli come mezzala classica nel 4-3-3 di Allegri, il primo sistema adottato da Max, poi modificato anche in seguito all’assenza dello scozzese e, successivamente, a quella di Anguissa. Con il doppio play formato da Gilmour e Lobotka, la squadra sta trovando un nuovo equilibrio, ma in prospettiva non è escluso che l’allenatore possa intervenire ancora sull’assetto tattico. A prescindere dal modulo, però, un giocatore con le caratteristiche di McTominay sembra destinato a trovare spazio grazie alla sua grande duttilità e alla capacità di incidere in più zone del campo. Già con Conte ha ricoperto sia il ruolo di interno sia quello di centrocampista centrale, offrendo risposte positive in entrambe le posizioni.

McTominay può tornare anche mediano

Nel 3-4-2-1 della scorsa stagione lo scozzese si era esaltato anche da mediano, un ruolo che conosceva bene già dai tempi del Manchester United. Proprio per questo, al momento del rientro, non è da escludere un suo impiego davanti alla difesa. McTominay, inoltre, potrebbe rappresentare una soluzione anche sulla trequarti alle spalle di Hojlund. In quella posizione avrebbe caratteristiche differenti rispetto a De Bruyne e Vergara: meno propenso alla costruzione e più portato all’inserimento. Una presenza comunque preziosa per attaccare gli spazi, accompagnare l’azione offensiva e riempire l’area di rigore avversaria. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.