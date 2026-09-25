Da Meret ad Anguissa, il punto sugli infortunati: in tre vicini al rientro

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Allenamento mattutino ieri per il Napoli a Castel Volturno, dove la squadra continua a lavorare in vista della sfida contro il Frosinone. Prima del 10 ottobre, però, gli azzurri saranno impegnati in due amichevoli: la prossima settimana è in programma il test contro l’Avellino. Sul fronte degli infortunati prosegue il percorso di recupero di Meret, Marianucci e Spinazzola, mentre si avvicina il rientro anche per Giovane e Alisson. Il lavoro procede dunque con particolare attenzione alla gestione dei giocatori che stanno tornando a disposizione, in attesa di completare i rispettivi percorsi. Lo riporta il Cds.

Anguissa senza forzature, Buongiorno nel 2027

Continua invece il programma di terapie per Anguissa. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi necessari per il suo ritorno, con il Frosinone indicato come possibile orizzonte, ma senza alcuna intenzione di accelerare il recupero. L’obiettivo sarà infatti evitare qualsiasi forzatura e garantire al centrocampista un rientro nelle condizioni migliori. Per Buongiorno, invece, i tempi sono decisamente più lunghi: il ritorno al lavoro con il gruppo è previsto soltanto nel 2027. Il Napoli continuerà quindi a monitorare quotidianamente la situazione, gestendo i diversi percorsi di recupero in base alle condizioni dei singoli giocatori e alle esigenze della squadra.