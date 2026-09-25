Italia-Belgio, la prima formazione di Mancini: la scelta definitiva su Vergara
Grande attesa per il debutto dell'Italia di Mancini. Secondo il Corriere della Sera, Cambiaghi sarebbe al momento in vantaggio per completare il tridente azzurro insieme a Pio Esposito e Kean. Una scelta dettata anche dall’esigenza di garantire maggiore equilibrio alla squadra, con la possibilità di passare dal 4-3-3 al 3-5-2 nel corso della gara. Vergara, invece, resta l’alternativa pronta a entrare a partita in corso. La gerarchia si è definita progressivamente negli ultimi giorni, dopo una fase in cui la posizione di Cambiaghi sembrava meno sicura, nonostante l’attaccante fosse inizialmente tra i principali candidati a partire dal primo minuto. La decisione è rimasta in bilico fino alla vigilia della sfida.
Le probabili formazioni
Mancini, come Allegri, considera Cambiaghi un’ala ideale nel 4-3-3 e proprio questa valutazione potrebbe aver inciso sulle scelte finali. L’Italia dovrebbe quindi presentarsi con Donnarumma tra i pali; Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori in difesa; Barella, Romano e Tonali a centrocampo; Cambiaghi, Pio Esposito e Kean nel reparto offensivo. Il Belgio, invece, dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Lammens in porta; Castagne, Ngoy, Debast e De Cuyper in difesa; Tielemans e Lavia davanti alla retroguardia; Lukebakio, De Bruyne e Godts sulla trequarti, alle spalle di De Ketelaere. La sfida si annuncia dunque come un confronto tra due sistemi tattici differenti, con le scelte degli allenatori destinate a incidere sull’andamento della partita.
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