Il punto sul mercato: Favasuli e Badiashile in arrivo, ma restano sei esuberi da piazzare

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Il Napoli, che non ha ancora ufficializzato alcun acquisto, è pronto a chiudere le firme di Favasuli e Badiashile nel reparto difensivo

Gli azzurri, fino a questo momento, non hanno ancora ufficializzato neanche un acquisto, ma è ormai tempo di passare alle firme per Costantino Favasuli e Benoit Badiashile. Restano però ancora tanti giocatori da dover piazzare altrove prima di poter considerare completata la campagna acquisti.

A fare il punto della situazione è l'edizione odierna de Il Mattino, che analizza quanto di buono fatto finora dal club di De Laurentiis, a partire dalla gestione della cessione di Romelu Lukaku.

"E va bene che Favasuli è un ottimo colpo per il domani, va bene anche che Badiashile è ormai da considerarsi un calciatore del Napoli. Così come Lukaku: liberarsi del suo ingaggio non era mica facile vista l'ultima stagione. E il Napoli c'è riuscito anche bene, provando a evitare perdite di bilancio e senza cederlo a dirette concorrenti. La Turchia, ancora una volta, è stata sponda ideale."

Un bilancio, dunque, che il quotidiano definisce nel complesso positivo per la gestione societaria, capace di liberarsi di un ingaggio pesante come quello del centravanti belga senza rinunciare a tutelare i conti del club, evitando al tempo stesso di rinforzare in maniera diretta una concorrente per la corsa scudetto.

Sei esuberi ancora da piazzare: da Ngonge a Folorunsho

Nonostante i passi avanti compiuti, resta ancora tantissimo lavoro da fare sul fronte delle uscite. Il Mattino individua con precisione i profili considerati fuori dal progetto tecnico di Allegri, per un totale di almeno sei calciatori da sistemare altrove entro la chiusura del mercato.

"Ma c'è ancora tanto da fare. Anzi, tantissimo: almeno 6 i calciatori in esubero da mandare a giocare altrove (Ngonge e Lindstrom, Cheddira e Cajuste, Obaretin e forse anche Folorunsho)."

Situazioni diverse tra loro per stato di avanzamento delle trattative: da Cyril Ngonge e Jesper Lindstrom, entrambi alla ricerca di una sistemazione definitiva, fino a Walid Cheddira e Jens Cajuste, per i quali si registra un interesse concreto rispettivamente in Serie A e Serie B. Più defilata, ma comunque aperta, la situazione di Nosa Obaretin, mentre resta ancora da valutare l'eventuale addio di Michael Folorunsho, che il quotidiano inserisce tra i possibili partenti con un punto interrogativo.

Lucca, Lang, Anguissa e Milinkovic-Savic: gli altri nodi da sciogliere

Accanto agli esuberi veri e propri, Il Mattino individua un secondo gruppo di situazioni ancora aperte, legate a giocatori che potrebbero lasciare Napoli pur avendo già mostrato in passato la propria disponibilità a restare, ma il cui futuro resta tutt'altro che definito.

"Senza tralasciare chi ha già pronte le valigie da un po' ma non conosce il suo futuro: Lucca? Lang? Anguissa? E Milinkovic-Savic poi? Chi resta? Chi parte? Insomma, gli interrogativi sono ancora tanti anche se tanto è già stato fatto."

Un quadro che conferma come il mercato azzurro, pur avendo imboccato la strada giusta con gli arrivi ormai imminenti di Favasuli e Badiashile, sia tutt'altro che concluso. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale volto avrà definitivamente la rosa di Allegri, tra cessioni da completare e possibili nuovi innesti legati proprio allo sblocco di quelle stesse uscite.