Allegri in cerca di riscatto: fissato l'obiettivo minimo, è una necessità per il Napoli
Il Napoli vuole cambiare passo in Europa. Dopo l'eliminazione dalla Champions League della scorsa stagione, Massimiliano Allegri è chiamato a riportare gli azzurri ai livelli che competono al club. Il tecnico può contare su giocatori di esperienza internazionale come Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Rasmus Hojlund, oltre che su diverse soluzioni tattiche. L'obiettivo non sarà soltanto fare strada nell'edizione ormai alle porte: qualificarsi nuovamente alla Champions a fine stagione rappresenta una necessità anche per gli equilibri economici della società.
Napoli, la Gazzetta: "Allegri vuole consegnare la Champions alla città"
A sottolineare le ambizioni europee è La Gazzetta dello Sport: "La Champions è ovunque, è diventata una necessità per starsene in sicurezza economica, e Allegri che l'ha persa all'ultima giornata con il Milan stavolta vuole consegnarla a quella Napoli che ci sta da re mentre parte la sigla". Poi il riferimento alle grandi notti europee che torneranno da settembre: "Si sentirà ancora e di nuovo l'urlo che sembra squarci le tenebre: c'è bisogno dell'abito lungo, per certi appuntamenti".
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