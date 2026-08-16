Allegri in cerca di riscatto: fissato l'obiettivo minimo, è una necessità per il Napoli

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Massimiliano Allegri vuole riportare il Napoli protagonista in Champions League dopo la delusione della scorsa stagione (e la sua col Milan).

Il Napoli vuole cambiare passo in Europa. Dopo l'eliminazione dalla Champions League della scorsa stagione, Massimiliano Allegri è chiamato a riportare gli azzurri ai livelli che competono al club. Il tecnico può contare su giocatori di esperienza internazionale come Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Rasmus Hojlund, oltre che su diverse soluzioni tattiche. L'obiettivo non sarà soltanto fare strada nell'edizione ormai alle porte: qualificarsi nuovamente alla Champions a fine stagione rappresenta una necessità anche per gli equilibri economici della società.

Napoli, la Gazzetta: "Allegri vuole consegnare la Champions alla città"

A sottolineare le ambizioni europee è La Gazzetta dello Sport: "La Champions è ovunque, è diventata una necessità per starsene in sicurezza economica, e Allegri che l'ha persa all'ultima giornata con il Milan stavolta vuole consegnarla a quella Napoli che ci sta da re mentre parte la sigla". Poi il riferimento alle grandi notti europee che torneranno da settembre: "Si sentirà ancora e di nuovo l'urlo che sembra squarci le tenebre: c'è bisogno dell'abito lungo, per certi appuntamenti".