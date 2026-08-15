Emergenza difesa, coppia inedita per Genoa-Napoli: Allegri ha fatto la sua scelta

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Amir Rrahmani e Rafa Marin si preparano a giocare insieme dal primo minuto contro il Genoa. Gli infortuni nel reparto hanno cambiato i piani del Napoli

Una coppia mai vista prima in una partita ufficiale del Napoli è pronta a debuttare a Marassi. Contro il Genoa, salvo sorprese, Amir Rrahmani e Rafa Marin saranno i due centrali scelti da Massimiliano Allegri. Lo scrive Il Roma. lo spagnolo sembrava destinato alla cessione, ma gli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci hanno cambiato lo scenario. Allegri lo ha valutato durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, ricevendo risposte positive e provandolo frequentemente accanto al kosovaro.

Rrahmani-Rafa Marin, primo vero esame contro il Genoa

I due hanno giocato insieme anche dall'inizio contro l'Aris Salonicco, gara nella quale Rrahmani ha trovato il gol dalla distanza. Adesso, però, arriverà il primo vero banco di prova. Il Genoa di Daniele De Rossi proverà a mettere sotto pressione la retroguardia azzurra sfruttando giocatori come Vitinha, Colombo e Junior Messias. Da lunedì Allegri lavorerà sui meccanismi della nuova coppia, chiamata a garantire solidità nella prima giornata di Serie A.