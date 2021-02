Mertens, full immersion per la riabilitazione alla caviglia: c'è la data per il ritorno al Napoli

Il Napoli attende con grande apprensione il ritorno di Dries Mertens, volato in Belgio (con uno spiacevole fuori programma al momento dell'atterraggio) per ulteriori approfondimenti sulla caviglia malconcia. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante è atteso a Napoli nella giornata di mercoledì 10, quando il Napoli sarà impegnato nella sfida di ritorno contro l'Atalanta.

"Mertens, in questi giorni impegnato in una full immersione riabilitativa della caviglia sinistra in un centro di Anversa, tornerà a Napoli mercoledì" si legge sul quotidiano oggi in edicola.