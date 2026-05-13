Alisson e l'eredità di Kvara, CdS: "C'è un nuovo idolo al Maradona"
Il Corriere dello Sport scrive di Alisson Santos ed evidenzia come il classe 2003 sia riuscito rapidamente a raccogliere l’eredità emotiva lasciata da Kvaratskhelia: “C’è un nuovo idolo nella casa che prima era stata di Kvaratskhelia e si chiama Alisson Santos”.
Anche dal punto di vista economico, l’operazione viene considerata un autentico colpo di mercato. Il Napoli ha investito 3,5 milioni per il prestito oneroso dallo Sporting Lisbona e dovrà versarne altri 16,5 in estate per il riscatto, ormai ritenuto inevitabile. “Un vero e proprio affare in relazione al suo rendimento”, scrive il Corriere dello Sport.
Velocità, fantasia e capacità di spaccare le partite: Alisson è diventato rapidamente una delle armi più preziose di Conte. Non a caso il quotidiano lo definisce “la freccia a sorpresa di Conte, l’arma in più per scarabocchiare partite che altrimenti rischiano di restare troppo pulite”.
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