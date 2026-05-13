Alisson e l'eredità di Kvara, CdS: "C'è un nuovo idolo al Maradona"

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Anche dal punto di vista economico, l’operazione viene considerata un autentico colpo di mercato

Il Corriere dello Sport scrive di Alisson Santos ed evidenzia come il classe 2003 sia riuscito rapidamente a raccogliere l’eredità emotiva lasciata da Kvaratskhelia: “C’è un nuovo idolo nella casa che prima era stata di Kvaratskhelia e si chiama Alisson Santos”.

Anche dal punto di vista economico, l’operazione viene considerata un autentico colpo di mercato. Il Napoli ha investito 3,5 milioni per il prestito oneroso dallo Sporting Lisbona e dovrà versarne altri 16,5 in estate per il riscatto, ormai ritenuto inevitabile. “Un vero e proprio affare in relazione al suo rendimento”, scrive il Corriere dello Sport.

Velocità, fantasia e capacità di spaccare le partite: Alisson è diventato rapidamente una delle armi più preziose di Conte. Non a caso il quotidiano lo definisce “la freccia a sorpresa di Conte, l’arma in più per scarabocchiare partite che altrimenti rischiano di restare troppo pulite”.