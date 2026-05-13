Pisa-Napoli, settore ospiti verso la chiusura: potrebbero esserci i bambini delle scuole calcio

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Secondo quanto riportato dalla stampa toscana, il settore ospiti della Cetilar Arena di Pisa rischia seriamente di restare chiuso

Secondo quanto riportato dalla stampa toscana, il settore ospiti della Cetilar Arena di Pisa rischia seriamente di restare chiuso in occasione della sfida contro il Napoli. Il club nerazzurro starebbe infatti valutando la possibilità di destinare quei posti alle scuole calcio del territorio, una soluzione già adottata in passato dalla società toscana.

La decisione definitiva, però, non sarebbe ancora stata presa. Tutto dipenderà dalle valutazioni delle autorità competenti e dal successivo confronto in sede Gos, che dovrà esprimersi sull’organizzazione dell’evento e sulle misure di sicurezza. Le parti sono ancora in attesa anche di una data ufficiale della partita.