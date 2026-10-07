Prima pagina Caso Malagò, Tuttosport: "Da presidente a commissario. La mandrakata"

Il Coni vota all’unanimità: l’attuale n.1 resta alla guida della Figc, con un ruolo diverso e in attesa delle elezioni del 14 dicembre

La prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 7 ottobre, è dedicata in apertura a Jannik Sinner. "Sinner, l’anno che verrà" è il titolo scelto dal quotidiano dopo la decisione del tennista azzurro di chiudere anticipatamente il 2026 per curare il problema al ginocchio. "Devo curarmi il ginocchio, voglio tornare al 100%. Mi dispiace tanto per le Finals...". Il ritorno in campo è previsto nel 2027.

Grande spazio anche al mercato della Juventus con il titolo "Azzurro Juve". I bianconeri seguono tre giovani protagonisti della Nazionale: Romano, Doumbia ed Ndour. Sul centrocampista dello Sporting la Juve si sarebbe già mossa, mentre per il giocatore della Fiorentina bisognerà superare la resistenza del club viola.

Spazio infine alla FIGC e a Giovanni Malagò, con il titolo "Da presidente a commissario. La mandrakata": Il Coni vota all’unanimità: l’attuale n.1 resta alla guida della Figc, con un ruolo diverso e in attesa delle elezioni del 14 dicembre. In cui ci sarà un candidato unico: Malagò...