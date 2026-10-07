Verso il Frosinone: tre buone notizie per Allegri dall'infermeria

Arrivano segnali positivi per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato e della sfida di sabato contro il Frosinone.

Arrivano segnali positivi per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato e della sfida di sabato contro il Frosinone. L'allenamento di ieri a Castel Volturno ha restituito al tecnico diversi calciatori, mentre stanno progressivamente rientrando anche i nazionali. Come racconta Il Corriere dello Sport in un pezzo dedicato alla situazione degli azzurri, "dopo Marianucci, sono tornati in gruppo anche Giovane, Meret e Spinazzola, tutti disponibili per il Maradona". Tre recuperi importanti che permettono ad Allegri di ampliare le alternative in vista del prossimo impegno.

Napoli-Frosinone, Allegri ritrova Giovane, Meret e Spinazzola

Intanto sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Hojlund, Lang e Milinkovic-Savic. Nella giornata di oggi è previsto invece il ritorno in gruppo di Di Lorenzo e De Bruyne. Gli ultimi a raggiungere Castel Volturno saranno Lobotka e Gilmour. Il quotidiano sottolinea che i due centrocampisti "ieri hanno concluso il ciclo di partite con le rispettive nazionali e ora sono in viaggio".