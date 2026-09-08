Assenza McTominay: le scelte di Allegri e il possibile sostituto

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Napoli-Arsenal, il rebus centrocampo per Allegri: Lobotka resta favorito su Gilmour

Il bilanciamento della mediana azzurra resta uno dei nodi principali nel lavoro di rifinitura di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro l'Arsenal. Come analizzato dalle pagine de Il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico livornese ha valutato a lungo l'inserimento di Billy Gilmour dal primo minuto per dare maggior dinamismo al reparto. Tuttavia, la tentazione di rinunciare a Stanislav Lobotka appare assai remota: lo slovacco si è confermato tra i migliori in campo anche nella sfortunata trasferta di San Siro contro l'Inter. L'eventuale impiego dello scozzese avrebbe garantito un'ulteriore quota di esperienza internazionale proveniente dalla Premier League, in una linea mediana orfana di riferimenti fisici e carismatici.

L'impatto dell'assenza di McTominay: peso specifico ed eredità in Champions

L'esigenza di trovare geometrie e forza nel mezzo risalta ancora di più alla luce del pesante forfait di Scott McTominay, costretto allo stop per l'intervento all'aritmia. I numeri forniti dal quotidiano evidenziano infatti la centralità assoluta dello scozzese nello scacchiere partenopeo: un ruolino di marcia da ben 27 gol messi a segno nelle sue 82 presenze complessive con la maglia del Napoli. L'assenza dell'ex Manchester United pesa in modo specifico sul palcoscenico europeo, dove nella passata campagna di Champions League si era laureato capocannoniere della rosa azzurra firmando ben quattro centri.