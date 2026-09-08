De Bruyne ritrova l'Arsenal: numeri da record contro i Gunners

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De Bruyne ritrova l'Arsenal: il tabù dei Gunners da far valere al Maradona

Per la sfida europea contro l'Arsenal, Massimiliano Allegri è pronto ad affidare le chiavi del centrocampo a Kevin De Bruyne dal primo minuto. Come evidenziato dal Corriere del Mezzogiorno, la formazione londinese rappresenta per il fuoriclasse belga una vera e propria "vittima preferita": nelle ventidue sfide disputate in carriera contro i Gunners (principalmente con la maglia del Manchester City), De Bruyne ha messo a segno ben otto reti e distribuito quattro assist. Nessun'altra squadra ha incassato così tanti gol dal centrocampista azzurro, un dato statistico che il Napoli punta a sfruttare al massimo per scardinare la difesa di Mikel Arteta al Maradona.

Vergara arma tattica dalla panchina: la risorsa jolly per Allegri

L'inserimento di De Bruyne nell'undici iniziale farà scivolare in panchina Antonio Vergara, pronto però a rivelarsi un fattore chiave a gara in corso. Il giovane talento partenopeo si sta dimostrando una risorsa estremamente duttile per lo scacchiere di Allegri, capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di esterno offensivo al posto di Matteo Politano. Una versatilità già esibita alla prima giornata di campionato contro il Genoa a Marassi, quando Vergara è entrato a partita in corso incidendo in modo determinante con l'assist per il gol dello stesso De Bruyne e firmando poi la rete del raddoppio azzurro.