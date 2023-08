Natan oggi in ritiro: arriverà a Castel di Sangro forse in tempo per assistere all'amichevole

Il nuovo acquisto del Napoli è Natan Bernardo de Souza, difensore classe 2001 prelevato dal Red Bull Bragantino.

Il nuovo acquisto del Napoli è Natan Bernardo de Souza, difensore classe 2001 prelevato dal Red Bull Bragantino. Dopo le visite mediche in mattinata, già oggi sarà in ritiro. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, lo accompagneranno direttamente a Castel di Sangro, probabilmente in tempo per vedere Napoli-Augsburg per intero o a metà.