Neres in campo contro il Sassuolo? Arriva la notizia
TuttoNapoli.net
David Neres come sta? Giocherà domani contro il Sassuolo? Ne scrive La Gazzetta dello Sport in edicola con tutti gli aggiornamenti sul brasiliano.
"Per la formazione anti Sassuolo c'è ancora tempo, diciamo così. Perché si capisce oggi, non essendoci stata ieri alcuna seria possibilità per farsene un'idea pratica, visto che Antonio Conte qualcosa in testa ce l'ha, ovviamente. David Neres deve capire da solo come sta e lì solo il corpo con i suoi messaggi aiuta a farlo. Però mercoledì sera, dopo il pari col Parma, si è allenato insieme ai subentranti".
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
