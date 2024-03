Osimhen, nessun dubbio sulla sua presenza col Torino. Cajuste ancora out

Lo ribadisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen non è in dubbio per la sfida al Torino di venerdì sera. Lo ribadisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Personalizzato in palestra anche per Osimhen, che non è in dubbio.

Ngonge, invece, ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo e successivamente ha continuato con un programma personalizzato in palestra: l’attaccante belga migliora e potrebbe rientrare tra i convocati venerdì. Resterà ancora fuori, invece, Cajuste, che ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.