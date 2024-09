Osimhen ritrova Mertens: tutti i numeri nei due anni al Napoli

Osimhen al Galatasaray ritroverà Mertens con cui ha vissuto due stagioni al Napoli dal 2020 al 2022. I due hanno condiviso 34 partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League muovendosi uno accanto all’altro oppure con Mertens alle spalle del nigeriano. La prima volta insieme nel giorno dell’esordio di Osi in maglia azzurra, il 20 settembre 2020 contro il Parma. L’ultima il 22 maggio 2022 nel 3-0 in casa dello Spezia alla fine del primo anno di Spalletti. In totale 23 reti in due: 16 Osimhen e 7 Mertens. La coppia-gol si ritroverà ora a Istanbul due stagioni dopo. Lo ricorda il Corriere dello Sport.