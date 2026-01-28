Panchina cortissima col Chelsea: undici assenze, l'elenco completo

vedi letture

Contro il Chelsea senza una squadra. Senza una formazione. Sono infatti undici gli assenti di questa sera per diversi motivi: infortuni, assenze o non presenza in lista Uefa. A proposito di lista, ecco l'elenco di chi questa sera non ci sarà, non potrà esserci: Anguissa, De Bruyne e Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani; Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino e Giovane. Di questi, gli ultimi tre non sono neppure in lista Uefa. Gli altri invece sono ancora infortunati.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.