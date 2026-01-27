Errori arbitrali, ADL silente: la panchina ha recepito il suo messaggio

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla di quello che è il momento che sta vivendo in stagione la squadra di Conte, tra infortuni, problemi e anche gli errori arbitrali a condizionare il cammino.

"A bocce ferme il Napoli dovrà capire cosa non ha funzionato. Si gioca ogni tre giorni e c’è il sospetto che non sia stata ottimale la gestione degli esigui tempi di recupero. La vox populi accusa invece la dura preparazione di Conte, la stessa che però aveva spinto gli azzurri verso lo scudetto. Ma non ci sono le critiche dietro al cambio di atteggiamento del tecnico: battagliero a San Siro, disilluso a Torino. Litigare con gli arbitri è stato controproducente: doppia squalifica dopo l’Inter. Silente era invece rimasto De Laurentiis che non ha fatto storie nemmeno per il rigore negato con la Juve. La linea societaria è conciliante e la panchina l’ha recepita. Il momento del resto è già complicato e non c’è spazio per lottare contro i mulini a vento. Lo scudetto è andato, ora va salvata l’Europa. Prima evitando l’eliminazione col Chelsea, poi centrando il piazzamento tra le prime 4 per tornare in Champions nella prossima stagione. Per questo è rinviata pure la resa dei conti sul mercato. Lang e Lucca, due dei colpi più costosi dell’estate, sono stati bocciati a gennaio. L’emergenza è figlia anche della campagna acquisti sbagliata".