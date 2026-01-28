Ricavi Champions: quanto ha già guadagnato il Napoli (e la cifra per gli ottavi)
Vincere per se stessi e anche per motivi economici. Gli ottavi valgono altri 10 milioni di euro, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ampio focus sul valore della qualificazione per i club italiani. Vale meno ovviamente l'accesso agli spareggi che sarebbero ponte per entrare tra le prime sedici del torneo.
"Con risultati meno entusiasmanti, il Napoli conta su premi inferiori: la cifra che De Laurentiis può considerare nelle sue tasche si aggira sui 48 milioni. Con i playoff, e un piazzamento basso in classifica, può salire a circa 53. Contro il Chelsea sarà anche un playoff dai profondi risvolti economici".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: la balla spaziale di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara di Arturo Minervini
Le più lette
3 Gazzetta, Russo critica Conte: “Che è senso ha Gutierrez lì, Di Lorenzo fuori ruolo e Beukema out!”
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
LiveChelsea, Rosenior in conferenza: “Napoli fortissimo ma sfortunato, sarà dura! Conte? E' clamoroso! Su Palmer..."
LiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com