Ricavi Champions: quanto ha già guadagnato il Napoli (e la cifra per gli ottavi)

vedi letture

Vincere per se stessi e anche per motivi economici. Gli ottavi valgono altri 10 milioni di euro, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ampio focus sul valore della qualificazione per i club italiani. Vale meno ovviamente l'accesso agli spareggi che sarebbero ponte per entrare tra le prime sedici del torneo.

"Con risultati meno entusiasmanti, il Napoli conta su premi inferiori: la cifra che De Laurentiis può considerare nelle sue tasche si aggira sui 48 milioni. Con i playoff, e un piazzamento basso in classifica, può salire a circa 53. Contro il Chelsea sarà anche un playoff dai profondi risvolti economici".