PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Fa il vuoto!"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la capolista Inter, che batte la Lazio e va in fuga: "Fa il vuoto! E vola a +4 sulla Juve". In taglio alto spazio al Bologna, che batte la Roma e vola al quarto posto: "Bologna da cinema. Mou: Voglio restare". In taglio basso il caso Vlahovic, con il messaggio social dell'attaccante bianconero: "Juve, Vlahovic non ci sta".