PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Diavolo ci sei"

"Diavolo ci sei" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura. Milan spacca Roma, scatto Champions dei rossoneri che vincono per 3-1 contro i giallorossi, lasciando la squadra di Mourinho al 9° posto in classifica. Adli-Giroud-Theo: Pioli blinda il terzo posto, Mou rischia. Giroud dopo la gara: "E se davanti sbagliano...".

Serie A - "Thuram, Inter ci penso io. Djalò, Juve arrivo io": contro le avversarie di Supercoppa il francese dell'Inter non ha mai sbagliato un colpo. Nuovo acquisto in casa bianconera: fatta per il difensore portoghese Tiago Djalò. Il suo tecnico Fonseca: "Pronto per Allegri".