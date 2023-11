PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Juventus-Inter non finisce mai"

"Juventus-Inter non finisce mai" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi.

Apertura dedicata al trionfo dell'Italia in Coppa Davis ma si parla anche di calcio e del derby d'Italia terminato sull'1-1.

Al gol di Vlahovic ha risposto quello di Lautaro Martinez ma il duello tra i bianconeri e i nerazzurri è destinato a continuare. Allegri: "Preso un gol da polli". E Inzaghi rimane a +2.