PRIMA PAGINA - Il Roma titola: "Napoli scatenato, anche Mangala"

© foto di Pierpaolo Matrone

In questa finestra di mercato invernale il Napoli ha già acquistato tre calciatori (Mazzocchi, Traoré e Ngonge) più un altro (Popovic) da girare in prestito a un altro club. Ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di fermarsi qui e ha promesso altri due colpi alla piazza recentemente.

E il prossimo potrebbe essere Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest, belga come Ngonge. Il Roma oggi in edicola racconta che il giocatore adesso sembra più vicino e in prima pagina titola così: "Napoli scatenato: anche Mangala". Il giocatore intanto ieri ha giocato 90' col Nottingham Forest.