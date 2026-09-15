Prima pagina

Prove di fuga per Roma e Inter, Corriere dello Sport: "La Fuitina"

Prove di fuga per Roma e Inter, Corriere dello Sport: "La Fuitina"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 15 settembre, celebra la partenza lanciata di Roma e Inter, le uniche due squadre a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Il quotidiano apre con il titolo “La Fuitina”, giocando sulla corsa delle formazioni allenate da Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu.

La Roma ha espugnato Torino con un netto 2-0, trascinata ancora una volta da Malen, arrivato al sesto gol, con Pisilli a completare il successo giallorosso. L’Inter, invece, ha regalato spettacolo a San Siro ribaltando l’Udinese e imponendosi 5-3 dopo essere finita sotto 2-0. A segno Carlos Augusto, Barella, Thuram, Pio Esposito e Bonny