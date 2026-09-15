Prima pagina
Spalletti sotto accusa, Tuttosport: "Ribaltone Juve"
TuttoNapoli.net
Il messaggio è chiaro: “Così non si può andare avanti, bisogna cambiare pure atteggiamento”
La prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 15 settembre, dedica grande spazio alla Juventus e alle mosse di Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Il titolo scelto dal quotidiano torinese è netto: “Ribaltone Juve”.
“Ribaltone Juve”, Spalletti cambia tutto. Roma e Inter in fuga
Spalletti avrebbe catechizzato la squadra davanti ai dirigenti, chiedendo un deciso cambio di passo. Il messaggio è chiaro: “Così non si può andare avanti, bisogna cambiare pure atteggiamento”. Sul piano tattico, Tuttosport ipotizza una difesa a tre, una mediana rinforzata e un trequartista in meno, con il possibile passaggio al 3-4-2-1 e il recupero di McKennie e Cambiaso.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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