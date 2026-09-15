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Roma e Inter in vetta, Gazzetta dello Sport: "Il grande duello"

Roma e Inter in vetta, Gazzetta dello Sport: "Il grande duello"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 15 settembre, dedica la propria apertura alla sfida a distanza tra Inter e Roma, entrambe a punteggio pieno dopo quattro giornate di campionato. Il titolo scelto dalla rosea è eloquente: “Il grande duello”, in vista dello scontro diretto di sabato. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno superato l’Udinese al termine di una partita spettacolare, conclusa 5-3, con Nicolò Barella grande protagonista.

La Roma di Gian Piero Gasperini, invece, ha battuto il Torino grazie ancora a Donyell Malen, confermandosi in vetta insieme all’Inter: entrambe sono a quota 12 punti. In prima pagina trova spazio anche il percorso di Gasperini, capace di centrare quattro vittorie nelle prime quattro giornate.