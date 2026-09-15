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Allegri ha il suo Jolly, Il Mattino: "La favola di Favasuli"

Allegri ha il suo Jolly, Il Mattino: "La favola di Favasuli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il giovane azzurro si sta ritagliando spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri grazie soprattutto a intensità, personalità e duttilità

La prima pagina de Il Mattino di oggi, martedì 15 settembre, dedica ampio spazio a Costantino Favasuli, una delle sorprese più interessanti di questo avvio di stagione del Napoli. Il quotidiano titola “La favola di Favasuli”, presentando l'esterno calabrese come “il jolly di Allegri” e accompagnando il richiamo con una previsione importante: “Conquisterà Napoli”.

“La favola di Favasuli”, il jolly di Allegri che vuole conquistare Napoli

Il giovane azzurro si sta ritagliando spazio nelle rotazioni di Massimiliano Allegri grazie soprattutto a intensità, personalità e duttilità. Dopo l'esordio in Champions League contro l'Arsenal, Favasuli ha confermato le buone impressioni anche nel successo contro il Bologna, diventando una soluzione in più a disposizione dell'allenatore.