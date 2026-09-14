Favasuli show, La Stampa: "Prova eccellente, unico motore di spinta del Napoli"

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“La prima vittoria stagionale al Maradona per il Napoli e la prima volta in carriera per Allegri; la prima sfida, tra Champions e campionato, chiusa senza subire gol; la prestazione eccellente del ventiduenne Favasuli, l’unico (vero) acquisto del mercato". La Stampa oggi in edicola parla della gara di ieri degli azzurri ed esalta l'ex esterno del Catanzaro.

"Gettato nella mischia nella ripresa dopo un primo tempo sonnolento, l’esterno calabrese è l’unico motore di spinta di una squadra che procede ancora a due cilindri. La vittoria, conquistata più con la forza di volontà che con dosi di qualità, spezza la catena di tre sconfitte, diluendo le critiche e lo scetticismo striscianti di un ambiente spazientito e velenoso, specie verso il tecnico”.