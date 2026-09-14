Due "pillole" del vero Allegri contro il Bologna: tracce del vero Max

vedi letture

Il marchio di fabbrica di Allegri sblocca il Napoli: il corto muso scaccia la crisi

Il quotidiano La Repubblica analizza con precisione la prima vittoria casalinga del Napoli targato Massimiliano Allegri, arrivata grazie all'1-0 inflitto al Bologna sul prato del Maradona. Dopo ben tre battute d'arresto consecutive che avevano appesantito l'ambiente azzurro, il tecnico livornese ha estratto dal proprio repertorio le pillole tattiche più famose della sua carriera per risalire la china. Decisivo è stato il cambio di marcia impresso alla squadra durante l'intervallo, unito alla capacità di rispolverare il suo proverbiale "corto muso" nei momenti di maggiore sofferenza. A piegare la resistenza emiliana e a conquistare una posta in palio altissima è stato un asse del tutto inedito: la ripartenza decisiva è nata dall'assist del giovane subentrato Favasuli, trasformato in rete con freddezza da Lobotka.

Rabbia e contropiede nel finale: la furia del mister al triplice fischio

Nonostante l'esito favorevole, la gestione dei minuti conclusivi ha scatenato la reazione veemente dell'allenatore partenopeo, incapace di nascondere la propria frustrazione a bordocampo. A far salire la tensione è stata un'azione d'attacco sprecata da Lucca negli ultimi istanti di gara, che ha rischiato di riaprire i giochi e sulla quale è dovuto intervenire persino il vicepresidente Edo De Laurentiis per cercare di placare la furia di Allegri. Nel post-partita il tecnico ha spiegato apertamente i motivi del suo disappunto: la gestione superficiale di quel contropiede avrebbe potuto compromettere un risultato fondamentale che andava invece blindato senza rischi.