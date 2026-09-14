Napoli divisivo, Corsera: "Problemi non risolti. Nel 2014 staffetta Conte-Allegri funzionò..."

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Per il 'Corriere della Sera' la strada per il Napoli è ancora lunga da percorrere. Il quotidiano commenta così la vittoria di ieri contro il Bologna. “Il Bologna ha tirato in porta per la prima volta all’86’ e rimane con un solo punto, ma sarebbe un eccesso di ottimismo pensare che il Napoli abbia risolto tutti i suoi guai. La prima staffetta Conte-allegri, alla Juventus, fu un trionfo: dopo il celebre discorso del ristorante («Non puoi mangiare in un posto da 100 euro con 10 euro») di Antonio, Max infilò 5 scudetti e 2 finali di Champions. Era il 2014, altri tempi, altre squadre e un calcio molto diverso”.