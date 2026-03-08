Quando torna McTominay? Conte con un'espressione ha dato un indizio

In vista della sfida al Maradona tra il Napoli e il Lecce di sabato alle 18, infatti, McTominay potrebbe tornare tra i convocati.

Antonio Conte ha lasciato intendere che il rientro di Scott McTominay potrebbe essere vicino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha parlato in conferenza stampa della situazione dell’infermeria, lasciando trapelare un certo ottimismo sulle condizioni del centrocampista scozzese.

Conte lo ha accennato con un sorriso, quasi sollevato dalla possibile uscita del giocatore dall'infermeria, mentre per il rientro degli altri infortunati sarà necessario attendere ancora un po'.