Repubblica: "Avere Conte in panchina è una garanzia per ADL”

La presenza di Antonio Conte rappresenta una garanzia per l’ambiente azzurro, soprattutto nei momenti più delicati della stagione. Come sottolinea La Repubblica, la società ha dimostrato compattezza proprio quando la squadra ha attraversato l’unica vera fase complicata dell’annata. In particolare dopo la sconfitta del 9 novembre contro il Bologna, quando il club ha scelto di sostenere senza esitazioni il proprio allenatore.

Nel quotidiano si legge infatti che “avere Conte in panchina è una garanzia e per questo De Laurentiis è stato subito accanto al suo allenatore nell’unico vero momento di difficoltà attraversato dal Napoli, dopo il ko del 9 novembre a Bologna”, a conferma del rapporto di fiducia tra il tecnico e la dirigenza.

Un legame che coinvolge in prima persona anche il presidente Aurelio De Laurentiis, pronto come da tradizione a fare il punto della situazione al termine della stagione. Sempre secondo Repubblica, infatti, “presidente e tecnico come ogni anno tireranno le somme a fine maggio, per analizzare ciò che ha funzionato e cosa invece va corretto”.