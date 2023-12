Rientro in nottata, la mattina già in campo: la ricostruzione delle ultime 24 ore di Osimhen

Osimhen, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, è tornato nel pieno della notte dal Marocco, in mattinata ha preso parte alla rifinitura con la squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano, nella sua ricostruzione, aggiunge: "Alle 20.25 Osimhen sbuca dal sottopassaggio per il riscaldamento, ricambia gi applausi dei tifosi. A metà ripresa, Mazzarri lo sostituisce. Ha già dato tutto quello che poteva, la stanchezza è in agguato. Il Maradona gli tributa applausi che hanno un qualcosa in più del solito. Mazzari lo accoglie in un abbraccio che racchiude nuove aspettative da parte del tecnico. Il suo Napoli può finalmente contare anche su Osimhen goleador".