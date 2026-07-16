Rosa Napoli troppo ampia per Dimaro: Allegri costretto a tagli per le convocazioni

vedi letture

C'è già una novità rispetto al recente passato: il Napoli partirà domani per il ritiro senza volti nuovi e senza acquisti. Come si legge sul Corriere dello Sport, le uniche novità della stagione 2026-2027 saranno i calciatori rientrati dai prestiti, come Lang e Lucca, tornati alla base e pronti a lavorare con Massimiliano Allegri per mettersi in mostra e conquistarsi una conferma.

L'organico che partirà per il Trentino sarà comunque extralarge. Il nuovo allenatore dovrà infatti operare già una prima scrematura, perché non tutti potranno essere presenti in Val di Sole. Citando Aurelio De Laurentiis, i giocatori attualmente sotto contratto sono 47 e più di una decina non partiranno domani con il resto della squadra.