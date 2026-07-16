Hojlund tirato a lucido durante le vacanze: programma speciale per farsi trovare pronto
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Rasmus Hojlund ha seguito un programma speciale per arrivare al raduno con il Napoli nella miglior condizione fisica possibile.
Archiviata la pausa estiva, Rasmus Hojlund si è presentato al raduno con grande entusiasmo. "Certo che sono pronto", ha dichiarato al suo rientro in città dopo alcuni giorni trascorsi tra Napoli, la Spagna e la Danimarca. In realtà le vacanze non hanno mai interrotto il lavoro. A farlo sapere è l'edizione odierna de Il Mattino.
Hojlund si fa trovare in tiro
Il nazionale danese ha seguito un programma personalizzato nelle ultime settimane per arrivare nelle migliori condizioni fisiche all'inizio della preparazione. Ora toccherà ad Allegri valorizzarne le qualità. Il tecnico ritrova finalmente quell'attaccante che aveva inseguito dodici mesi fa e che considera il centravanti ideale per guidare il nuovo corso del Napoli.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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