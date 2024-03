Rrahmani salta il Torino: pronto il sostituto (ma il Barcellona non pare a rischio)

Sulla Gazzetta dello sport arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni del centrale

Amir Rrahmani ed il Barcellona nel mirino. Sulla Gazzetta dello sport arrivano gli aggiornamenti sulle condizioni del centrale che contro la Juventus era stato costretto ad uscire ad inizio del secondo tempo per un fastidio muscolare: "Sole e sorrisi ieri a Castel Volturno, dove il Napoli si è ritrovato per il primo allenamento in vista della sfida di venerdì sera contro il Torino. Calzona aveva concesso il lunedì libero alla squadra dopo l’importantissimo successo contro la Juve, anche alla luce di una settimana intensissima, visto che martedì prossimi c’è anche il ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona.

Rrahmani, uscito domenica sera per un affaticamento muscolare, ha svolto lavoro personalizzato in campo e le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno: possibile, quindi, che possa essere risparmiato venerdì, per non rischiare in vista dell’impegno europeo. Nel caso, Ostigard è pronto a sostituirlo al centro della difesa accanto a Juan Jesus, come nel secondo tempo con la Juve".