Scott e Stan pronti al rientro: le ultime su McTominay e Lobotka
Buone notizie in arrivo per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico monitorerà in particolare le condizioni di alcuni elementi della rosa. Sul quotidiano si legge infatti che “il Napoli tornerà ad allenarsi domani per preparare la sfida al Lecce. Lo staff tecnico valuterà le condizioni di Vergara, alle prese con una fascite plantare”.
Le indicazioni più incoraggianti arrivano però sul fronte McTominay. Sempre la Gazzetta sottolinea che “arrivano però segnali positivi: c’è fiducia per il rientro di McTominay, fermo dal 7 febbraio dopo il problema accusato contro il Genoa”.
Buone notizie anche in regia, dove potrebbe tornare presto a disposizione anche Stanislav Lobotka. Il quotidiano scrive “così come per Lobotka, che dovrebbe tornare a disposizione già per la gara di sabato”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
