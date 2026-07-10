Allegri sta per sbarcare a Napoli: ecco quando è atteso a Castel Volturno
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Il Napoli si ritroverà prima a Castel Volturno, poi partirà per Dimaro con Allegri pronto a guidare un gruppo di 30-35 calciatori.
Il Napoli si prepara ad aprire ufficialmente la nuova stagione. Come riferisce La Repubblica, le attività riprenderanno già da lunedì al Training Center di Castel Volturno, dove la squadra inizierà il lavoro prima della partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma venerdì prossimo.
Atteso anche Allegri lunedì a Castel Volturno
A guidare il gruppo ci sarà Massimiliano Allegri, che martedì verrà presentato ufficialmente al Teatro San Carlo. Per il ritiro in Trentino è atteso un gruppo composto da 30-35 calciatori, in attesa che il mercato riduca progressivamente una rosa ancora molto ampia.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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