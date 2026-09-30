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Serie A, Gazzetta dello Sport: "Rilancio Juve", nuovo aumento di capitale.

Serie A, Gazzetta dello Sport: "Rilancio Juve", nuovo aumento di capitale.TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:52Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, con la Juventus. Il titolo principale è "Rilancio Juve": il quotidiano dedica ampio spazio al nuovo aumento di capitale del club bianconero, sottolineando come dal 2019 si arriverà complessivamente a 1,2 miliardi di euro, mentre il bilancio resta in rosso. In prima pagina anche Luciano Spalletti e John Elkann.

Spazio alla "Generazione Kayode"

Grande risalto anche alla Nazionale e alla "Generazione Kayode". La Gazzetta celebra l’esterno azzurro e i nuovi volti dell’Italia di Roberto Mancini, con un richiamo dedicato ai giovani cresciuti o trasferitisi all’estero.