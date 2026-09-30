Prima pagina Serie A, Corriere dello Sport: "Juve, è lui paga". Elkann pensa a un nuovo aumento di capitale

Il bilancio della Juventus chiude a -66 milioni di euro, mentre Exor sarebbe pronta a mettere sul piatto altri 250 milioni

La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 30 settembre 2026 dedica l'apertura alla Juventus e alle strategie di John Elkann per il futuro del club bianconero. Il titolo scelto dal quotidiano è: "Juve, è lui paga".

La prima pagina del Corriere dello Sport: riflettori sulla Juventus e sul possibile nuovo intervento di Exor

Il riferimento è alla situazione economica della società e alla possibilità di un nuovo aumento di capitale. Il bilancio della Juventus chiude a -66 milioni di euro, mentre Exor sarebbe pronta a mettere sul piatto altri 250 milioni. L'obiettivo è garantire competitività sportiva e sostenere lo sviluppo degli asset e del brand, oltre alla sostenibilità del club.