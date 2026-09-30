Prima pagina

Italia, Il Mattino: "Spazio agli Esposito, i fratelloni azzurri"

Italia, Il Mattino: "Spazio agli Esposito, i fratelloni azzurri"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina de Il Mattino di mercoledì 30 settembre 2026 dedica spazio alla Nazionale italiana e ai giovani che si stanno mettendo in evidenza in azzurro.

Nazionale, Esposito e Kayode ancora protagonisti contro la Francia

Il titolo scelto dal quotidiano è "Spazio agli Esposito, i fratelloni azzurri", accompagnato dall'immagine di Francesco Pio Esposito e Michael Kayode, protagonisti del nuovo corso dell'Italia.