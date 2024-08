Simeone ko, Coppa Italia a rischio: scelto il centravanti titolare

vedi letture

Giovanni Simeone, seguito dal Genoa, potrebbe saltare la gara di Coppa Italia contro il Modena, ovvero il debutto stagionale del Napoli. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno. L'attaccante si è fermato ieri durante la partitella per un problema muscolare all'adduttore sinistro che va ora monitorato. Appare chiaro, dunque, che il centravanti della prima del Napoli di Conte sarà il falso nueve Raspadori con Cheddira in panchina sua prima alternativa.

Siete fuori casa o in vacanza? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora)