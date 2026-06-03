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Simeone può lasciare l'Italia, c'è il River. Tuttosport: "Cairo vuole 25 mln"
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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il River Plate avrebbe individuato nell'attaccante del Torino uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo
Giovanni Simeone torna al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il River Plate avrebbe individuato nell'attaccante del Torino uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.
La valutazione di Cairo per Simeone
Il presidente granata Urbano Cairo avrebbe già tracciato i contorni dell'operazione, fissando una valutazione di almeno 25 milioni di euro. Una cifra decisamente superiore rispetto a quella che, secondo il quotidiano, gli argentini stimerebbero per il Cholito, attestandosi intorno ai 10 milioni.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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