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Simeone può lasciare l'Italia, lo vuole il River. Tuttosport: "Cairo vuole 25 mln"

Simeone può lasciare l'Italia, lo vuole il River. Tuttosport: "Cairo vuole 25 mln"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il River Plate avrebbe individuato nell'attaccante del Torino uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo

Giovanni Simeone torna al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il River Plate avrebbe individuato nell'attaccante del Torino uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

La valutazione di Cairo per Simeone

Il presidente granata Urbano Cairo avrebbe già tracciato i contorni dell'operazione, fissando una valutazione di almeno 25 milioni di euro. Una cifra decisamente superiore rispetto a quella che, secondo il quotidiano, gli argentini stimerebbero per il Cholito, attestandosi intorno ai 10 milioni.