Allegri applaudito dai quotidiani: "Ha imparato la lezione di Venezia"

Promosse le scelte di Allegri dopo il 4-1 di Monza: niente turnover massiccio e quattro gol per ripartire. Landucci ancora imbattuto come sostituto.

Il Napoli rialza subito la testa e lo fa con il netto 4-1 sul campo del Monza. Massimiliano Allegri, squalificato e sostituito in panchina dal vice Marco Landucci, viene premiato da Il Mattino per le scelte effettuate: "Resiste alle tentazioni di turnover. Venezia, forse, è stata una lezione troppo dura da digerire. Il Napoli messo in mostra a Monza è una buona squadra anche senza il play De Bruyne e con qualche variazione sul tema. Capace di uscire fuori alla distanza: 4 gol per dire e dirsi soprattutto che c’è ancora una strada da seguire. Cerca equilibrio nelle energie da spendere in campo".

Il Mattino: "Landucci è un talismano quando va in panchina al posto suo"

La serata positiva è stata macchiata dal nuovo infortunio di Lobotka: "Certo, con l’infermeria sembra meno fortunato del suo predecessore: pronti-via e anche Lobotka si fa male alla caviglia raggiungendo diversi altri compagni ai box. Ma la pessima notizia viene spazzata via dal poker che restituisce il sorriso dopo l’amarezza di sabato al Maradona". Chiusura dedicata a Landucci, destinato a guidare la squadra anche contro la Juventus se non verrà accolto il ricorso per la squalifica di Allegri: "Non si sbaglia mai: Landucci è un talismano quando va in panchina al posto suo. E ci sarà anche a Torino...".